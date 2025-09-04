Montella’ya Türk Vatandaşlığı Müjdesi Verildi

İTALYAN TEKNİK ADAMIN TÜRKİYE BAĞLILIĞI

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adamın Türkiye’ye olan bağlılığını vurgulayarak, “Vincenzo Montella’yı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacağız” dedi. Bu ifadeler, Montella’nın Türkiye’deki kariyerine ve geleceğine olan inancı yansıtıyor.

TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Montella da birkaç gün önce Türk vatandaşlığına olumlu baktığını belirtti. “Türk vatandaşı olmayı çok isterim. Türkçe öğrenmem de gerekiyor. Artık yanımda Türkçe konuşurken dikkatli olun, anlamaya başladım” şeklinde konuştu. Bu sözler, Montella’nın Türkiye ile olan bağlarını daha da güçlendirdiğini gösteriyor.

MİLLİ TAKIMDAKİ PERFORMANSI

A Milli Takım’ın başında bugüne kadar 24 maça çıkan Montella, 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Teknik direktörlük kariyerinde 1.79 puan ortalaması yakalayan Montella, Gürcistan galibiyetiyle elemelerdeki ilk sınavını başarılı bir şekilde geçti.