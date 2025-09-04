Montella’ya Türk Vatandaşlığı Verilecek

HACIOSMANOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Karşılaşma sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adamın Türkiye ile olan bağlılığını dile getirerek, “Vincenzo Montella’yı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacağız” dedi.

MONTELLA’DAN TÜRKÇE YORUMU

Montella, birkaç gün önceki açıklamasında Türk vatandaşlığına olumlu baktığını ifade etti. “Türk vatandaşı olmayı çok isterim. Türkçe öğrenmem de gerekiyor. Artık yanımda Türkçe konuşurken dikkatli olun, anlamaya başladım,” sözleriyle durumu özetledi.

MONTELLA’NIN MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

A Milli Takım’ın başında bugüne dek 24 karşılaşmaya çıkan Montella, bu maçlarda 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Teknik direktörlük kariyerinde 1.79 puan ortalamasıyla dikkat çeken Montella, Gürcistan galibiyeti ile elemelerdeki ilk sınavını başarılı bir şekilde geçti.