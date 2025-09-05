“Montella’ya Türk Vatandaşlığı Verilecek”

HACIOSMANOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına görüşlerini aktaran Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella’nın Türkiye’ye olan bağlılığını ön plana çıkararak, “Vincenzo Montella’yı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacağız” dedi.

MONTELLA’DAN TÜRKÇE AÇIKLAMASI

Montella, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Türk vatandaşlığına olumlu yaklaştığını ifade etti. “Türk vatandaşı olmayı çok isterim. Türkçe öğrenmem de gerekiyor. Artık yanımda Türkçe konuşurken dikkatli olun, anlamaya başladım” şeklinde konuştu.

MONTELLA’NIN MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

A Milli Takım’ın teknik direktörü olarak bugüne kadar 24 maça çıkan Montella, bu süreçte 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Tekniğiyle tanınan Montella, 1.79 puan ortalamasıyla dikkat çekerken, Gürcistan galibiyetiyle elemelerdeki ilk sınavını başarıyla geçti.