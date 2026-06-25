A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD maçı öncesinde futbolculara yönelik ağır eleştirilere tepki göstererek kamuoyundan destek istedi. Montella, futbolcuların son yıllarda Türk futboluna önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Oyuncularına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

KİŞİSEL SALDIRILARA KARŞI FUTBOLCU SAVUNMASI

Montella, turnuvaya erken veda etmenin hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Acının fiziksel ağrıya dönüştüğünü ifade etti. Futbolcuların geçmişte başarıları elde ettiğini ve gelecekte de başarılı olacağını söyledi. Kişisel saldırıları kendi çocuğuna yapılan saldırı olarak gördü. “Oyuncularım kayıtsız şartsız desteği hak ediyor” dedi.

62 ŞUT VE POZİSYON ÜSTÜNLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Montella, sonuçların beklentileri karşılamadığını ancak oyunun rakamlara yansıdığını savundu. 62 şut attıklarını ve hücum bölgesine girişlerde ilk sırada olduklarını söyledi. Topa sahip olma oranında ikinci sırada olduklarını belirtti. Dikine oyun paslarında İspanya’nın ardından ikinci olduklarını ekledi. Futbolun bazen istediğini vermediğini ancak oyuncuların ellerinden geleni yaptığını ifade etti.

FUTBOLCULARINI ‘ÇOCUKLARIM’ DİYEREK SAVUNDU

Montella, milli futbolculara yönelik kişisel saldırıları kabul etmediğini yineledi. Takımının gol atmaya çok yaklaştığını söyledi. İnsanları mahvetmenin kolay olduğunu belirtti. Kendisinin ulusal bir takım olduklarını ve Türk halkının destekçileri olduğunu ifade etti. Futbolcularının etki altında kalmasını istemediğini söyledi. “Onlar benim çocuklarım” diyerek takımına sahip çıktı.

BAŞKAN HACIOSMANOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Montella, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na özel bir parantez açtı. Başkanın zor dönemde bile desteğini sürdürdüğünü belirtti. “Futbolda nadir görülen kişiliklerden bir tanesi” dedi. İşler kötü gittiğinde yıkıcı olmanın kolay olduğunu ancak başkanın yapıcı bir vizyon gösterdiğini söyledi. Kendisine teşekkür etti.

İSTİFA ETMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Montella, geleceğiyle ilgili tartışmalara net yanıt verdi. Futbolcuların ve başkanın desteğini hissettiğini söyledi. Türkiye’yi üst üste büyük turnuvalara taşıdığını hatırlattı. “İstifa etmeyeceğim, daha da güçlendim” dedi. İstifa etmesini bekleyenlerin bunu kabullenmesi gerektiğini belirtti.

GELECEK İÇİN UMUTLU MESAJLAR VERDİ

Montella, Uluslar Ligi sürecine işaret ederek umutlu mesajlar verdi. “Bu çocuklar bizim geleceğimiz, lütfen onlara saygı gösterin” dedi. Oyuncularının yüzde yüz olmasalar bile iyi işler çıkarabileceğini söyledi. Vazgeçmeyeceğini belirtti. Başkanın takımı yok etmeye değil, geliştirmeye yönelik hareket ettiğini söyledi. Gol atma çabası içinde olduklarını ve oyuncuları desteklemenin önemli olduğunu ifade etti.