Morata’dan Galatasaray ve Fenerbahçe Yorumları

Galatasaray’ın transfer döneminde kadrosuna kattığı İspanyol golcü Morata, milli arada dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Cadena Ser ile yaptığı röportajda, “Türkiye’nin en büyük kulübünde bir aile deneyimi yaşama şansım vardı ve Galatasaray’a gitmeye karar verdim. Kesin bir transfer değil, önümüzdeki Ocak ayına kadar sözleşmem var, orada kalmam gerekirse de benim için sorun olmaz. Mutluyum, iyi adapte oldum, ama benim Milan ile sözleşmem var” dedi.

Türkçe Öğreniyor

Morata, Türkçe öğrenmeye başladığını ve bu kültürde yer almak istediğini söyledi. “Türkçe öğreniyorum, biraz ders alıyorum ve iletişim kurabiliyorum biraz. Dahil olmak istiyorum. Sonuçta başka bir kültür. İnsanlara çok saygı duyuyorum. Türkiye’de insanlar çok asil ve çok saygılı. Bir restorana gittiğinizde bazen eğer başka bir takımı tutuyorlarsa yemek vermiyorlar, şaka yollu tabii ki. Bunu şaka yollu söylüyorlar size,” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Derbisi ve Şampiyonluk Hayali

Kupada oynanacak Fenerbahçe derbisinde gol atma hedefinden bahseden Morata, “Gerçek şu ki; Galatasaraylılar takıma farklı bir duyguyla bakıyorlar. Bu etkileyici bir şey ve bunu bambaşka bir seviyede yaşıyorlar. Şu anda Galatasaray’da 25. şampiyonluğu kazanma şansımız var. Bu da formaya bir yıldız daha eklemek anlamına geliyor ve onlar için bu en önemli şey. Döndüğümüzde kupada Fenerbahçe maçı var ve umarım onları yeneriz ve iki gol atabilirim,” ifadelerini kullandı.