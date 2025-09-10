Morgan Stanley, TCMB’nin faizi düşürecek

MORGAN STANLEY’DEN FAİZ BEKLENTİLERİ

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 37’ye, 2026 yılı sonuna kadar ise yüzde 26’ya kademeli olarak düşüreceğini öngörüyor. Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yayımladığı raporda, açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile makro politikaların seyrinin korunarak şoklara karşı direnç sağlayacağını ifade ediyor. Kurum, bu istikrarın para ve maliye politikalarındaki sürekliliğin ekonomideki toparlanmayı destekleyeceğini vurguluyor.

Morgan Stanley, Orta Vadeli Program’ın (OVP) enflasyonla mücadele etme amacı doğrultusunda büyümede ılımlılık ve kademeli bir mali konsolidasyon öngördüğüne dikkat çekiyor. Kamu tarafından belirlenen ücret ve fiyatların enflasyon hedefleri ile uyumlu hale getirileceğine dair taahhütte bulunuyor. Ayrıca, 2025’in ikinci çeyreğinden itibaren gözlemlenen önemli mali ayarlamanın, gelecekteki dezenflasyon süreci için umut verici olduğunu belirtiyor.

DÖVİZ İSTİKRARI VE ENFLASYON TAHMİNLERİ

Morgan Stanley, TCMB’nin rezervleri, faiz oranları ve makro ihtiyati araçlar açısından politika alanına sahip olduğunu düşünen bir yaklaşım sergiliyor. Bu durumun, yurt içi haber akışına rağmen döviz istikrarını destekleyeceği ve yerleşiklerin döviz talebini sınırlayabileceği görüşünü dile getiriyor. Enflasyonun gelecek yılda da devam edeceğini ancak iç talepteki direnç, hizmet enflasyonundaki yapışkanlık ve yüksek beklentiler sebebiyle hükümet hedeflerinden daha yavaş bir tempoda gerçekleşeceğini öngörüyor ve enflasyonun 2025 sonunda yüzde 30’a, 2026 sonunda ise yüzde 21’e gerileyeceğini tahmin ediyor.

REEL FAİZLER VE YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ

Bankanın, faiz indirimlerinin 2025 sonunda yüzde 37’ye, 2026 sonunda ise yüzde 26’ya kadar kademeli olarak süreceğini beklerken, reel faizlerin nispeten yüksek kalacağına dikkat çekiyor. Yatırımcıların, Merkez Bankası’nın ihtiyatlı politikasını sürdürmesi ile kısa USD/TRY ticaretini tercih edebileceğini belirtiyor. 1 yıllık OIS eğrisinin alınmaya devam edileceği ifade ediliyor. Reform programının yetkililer tarafından desteklenmeye devam etmesi halinde, ülke risk primlerinin kısa vadede sabit kalacağı düşüncesine sahip. Açıklanan ihraçların eğrinin orta kısmında yoğunlaşarak 10-30 yıllık eğride marjinal bir yataylaşma yaratacağı öngörülüyor.