Morgan Stanley, TCMB’nin Faizi Düşürecek

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politik faizi yıl sonuna kadar yüzde 37’ye, 2026 yılı sonuna kadar ise yüzde 26’ya kadar kademeli olarak düşüreceğini öngörüyor. Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yayımladığı raporda, Orta Vadeli Program (OVP) ile makro politikaların sürdürülebilirliğini koruyarak dış şoklara karşı daha dayanıklı olacağını belirtiyor. Kurum, para ve maliye politikalarındaki beklenen sürekliliğin ekonomik toparlanmayı destekleyeceğini vurguluyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE VURGUSU

Morgan Stanley, OVP’nin enflasyonla mücadele amacıyla büyümeyi dengede tutma ve kademeli mali konsolidasyon gerçekleştirme hedefini taşıdığını ifade ediyor. Kamu tarafından belirlenen ücret ve fiyatların enflasyon hedefleriyle uyumlu hale getirileceği taahhüdüne dikkat çeken kurum, 2025’in ikinci çeyreğinden itibaren gözlemlenen mali düzenlemelerin, iç talep uyumu ve gelecekteki dezenflasyon süreci açısından umut verici olduğunu söylüyor.

DÖVİZ İSTİKRARI GÖRÜŞÜ

Morgan Stanley, TCMB’nin rezervler, faiz oranları ve makro ihtiyati araçlar nezdinde politika uygulama yetkisi bulunduğunu düşünerek, iç haber akışına rağmen döviz istikrarını destekleme potansiyeline sahip olduğunu kaydediyor. Böylelikle yerleşiklerin döviz talebinin sınırlanabileceği görüşünü aktarıyor. Enflasyonun gelecek yıl da devam etmesine karşın, iç talepten gelen direncin, hizmet enflasyonundaki yapışkanlığın ve yüksek beklentilerin, hükümetin öngördüğü hedeflerin altında bir sonuç doğurabileceğini öngörüyor.

GELECEK ENFLASYON TAHMİNLERİ

Kurum, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 30’a ve 2026 sonunda ise yüzde 21’e gerileyeceğini tahmin ediyor. Faiz indirimlerinin ise kademeli olarak 2025 sonunda yüzde 37’ye ve 2026 sonunda yüzde 26’ya gerçekleşeceğini öngörürken, reel faizlerin nispeten yüksek kalacağını da vurguluyor. Yatırımcıların, Merkez Bankası’nın ihtiyatlı yaklaşımını sürdürmesi nedeniyle kısa vadeli USD/TRY ticaretine devam edebileceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra, 1 yıllık OIS eğrisinin alınmaya devam edileceğini ifade ediyor.

ÜLKE RİSK PRİMİ BEKLENTİLERİ

Morgan Stanley, reform programının yetkililer tarafından desteklenmeye devam etmesi nedeniyle ülke risk primlerinin kısa vadede sabit kalacağına inanıyor. Açıklanan ihraçların eğrinin orta kısmında yoğunlaşarak 10-30 yıllık eğride marjinal bir yataylaşmaya neden olacağını öngörüyor.