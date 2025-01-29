Mortgage Başvurularında Yüzde 2 Düşüş Yaşandı

MORTGAGE BAŞVURULARINDA DÜŞÜŞ

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 24 Ocak ile sonlanan haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Bu verilere göre, mortgage başvuruları önceki haftaya göre yüzde 2 düşüş gösterdi. Bu süreçte konut satın almaya yönelik başvurularda yüzde 0,4 ve yeniden finansman başvurularında ise yüzde 7 gerileme yaşandı.

FAİZ ORANLARINDAKİ SEYİR

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, önceki hafta olduğu gibi yüzde 7,02 seviyesinde sabit kaldı. 15 yıl vadeli mortgage faiz oranı ise yüzde 6,45’ten yüzde 6,37’ye geriledi. MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının karışık bir seyir izlediğini ve 30 yıl vadeli oranın değişmediğini ifade etti.

GELECEKTEKİ SATIN ALMA FAALİYETLERİ

Yeni ve ikinci el konut satışlarının geçen yılı güçlü bir biçimde tamamladığına dikkat çeken Kan, eğer mortgage faiz oranları istikrar kazanmaya devam ederse ve satılık konut stokunda gevşeme yaşanırsa, gelecekte satın alma faaliyetlerinde kademeli bir artış olabileceğini belirtti.