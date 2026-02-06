Moskova’da Suikast Girişimi: Korgeneral Vladimir Alexeyev Yaralandı

moskova-da-suikast-girisimi-korgeneral-vladimir-alexeyev-yaralandi

Rusya’da önemli bir suikast girişimi yaşandı. Başkent Moskova’da, Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı’nın (GRU) Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alexeyev hedef alındı.

SIRTINDAN VURULARAK YARALANDI

Korgeneral Alexeyev, evinin önünde düzenlenen saldırıda sırtından aldığı kurşun yarasıyla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma Komitesinden gelen bilgilere göre, olay yerinde çok sayıda el ateş açıldığı kaydedildi. Askeri istihbaratın iki numarası olan Alexeyev’in durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

OLAY YERİNDE İNCELEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Saldırının ardından silahlı kişinin olay yerinden kaçtığı ifade ediliyor ve polis, kaçan kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerinde inceleme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, Ukrayna istihbaratı daha önce Alexeyev’i “uluslararası bir suçlu” olarak tanımlamıştı.

64 yaşındaki Korgeneral Vladimir Alexeyev, 2011’den bu yana GRU’nun birinci başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarını yöneten Alexeyev, 2017’de “Rusya Federasyonu Kahramanı” unvanıyla onurlandırılmıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Moskova’da Suikast Girişimi: Korgeneral Alexeyev Yaralandı

Moskova'da, Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alexeyev'e suikast teşebbüsü gerçekleştirildi. Olayın detayları henüz açıklanmadı.
Gündem

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Başvuruları Başladı

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın başvuru tarihleri açıklandı ve işlemler bugün itibarıyla başladı.
Gündem

Rusya Uluslararası Rezervlerinde Dikkat Çeken Artış

Rusya'nın uluslararası rezervleri, ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 10,43 artış göstererek 833,5 milyar dolara ulaştı.
Gündem

Kahramanmaraş Depreminde Dayanışma Vurgusu Yapıldı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş depreminin ardından Türk halkının örnek dayanışma gösterdiğini vurguladı ve felakete birlikte karşı konulduğunu belirtti.
Gündem

Japonya’da Kar Felaketi: 44 Ölü, Uyarılar Artıyor

Japonya'da 20 Ocak'tan bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 42 kişi yaşamını yitirdi, 444 kişi ise yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.