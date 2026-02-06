Moskova’da Suikast Girişimi: Korgeneral Vladimir Alexeyev Yaralandı

Rusya’da önemli bir suikast girişimi yaşandı. Başkent Moskova’da, Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı’nın (GRU) Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alexeyev hedef alındı.

SIRTINDAN VURULARAK YARALANDI

Korgeneral Alexeyev, evinin önünde düzenlenen saldırıda sırtından aldığı kurşun yarasıyla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma Komitesinden gelen bilgilere göre, olay yerinde çok sayıda el ateş açıldığı kaydedildi. Askeri istihbaratın iki numarası olan Alexeyev’in durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

OLAY YERİNDE İNCELEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Saldırının ardından silahlı kişinin olay yerinden kaçtığı ifade ediliyor ve polis, kaçan kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerinde inceleme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, Ukrayna istihbaratı daha önce Alexeyev’i “uluslararası bir suçlu” olarak tanımlamıştı.

64 yaşındaki Korgeneral Vladimir Alexeyev, 2011’den bu yana GRU’nun birinci başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarını yöneten Alexeyev, 2017’de “Rusya Federasyonu Kahramanı” unvanıyla onurlandırılmıştı.