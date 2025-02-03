Moskova’daki Patlamada Ayrılıkçı Lider Öldü

RUSYA’DAKİ PATLAMA

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar 3. yılına yaklaşırken, Moskova’da lüks bir rezidansın giriş katında bulunan asansöre yerleştirilen bir bomba patladı. Kremlin’e yalnızca 12 kilometre mesafede gerçekleşen bu patlamada, en az 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

PATLAMANIN NEDENİ

Moskova Nehri kıyısında yer alan “Scarlet Sails” kompleksinde meydana gelen bu söz konusu patlamaya, asansörde patlayan tanımlanamayan bir cihazın neden olduğu açıklandı.