MOSSAD, İran’a Gizli Operasyon Düzenledi

İSRAİL’İN GİZLİ OPERASYONU GÜNDEMDE

İsrail’in, İran’ın başkenti Tahran civarında gerçekleştirdiği gizli operasyon, dünya çapında büyük bir yankı uyandırdı. İsrail medyası ve yetkilileri, Mossad’ın İran topraklarına sızarak hava savunma sistemleri ve balistik füze rampalarını hedef aldığını öne sürdü.

MOSSAD’IN KAMİKAZE İHA PLANI

İsrailli yüksek düzey bir yetkili, Mossad’ın haftalar boyunca İran’a sızarak Tahran yakınlarında bir kamikaze İHA üssü kurduğunu savundu. Bu üs, İran ordusuna ait karadan karaya füze rampalarını hedef almak için kullanıldı. Yetkili, patlayıcı yüklü FPV (birinci şahıs görüşlü) dronların, İsrail’in sabaha karşı düzenlediği hava saldırıları sırasında aktif hale getirildiğini söyledi. İddialara göre, Mossad ajanları İran topraklarında stratejik noktalara silahlar yerleştirdi ve söz konusu silahlar hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdi.

ŞOKE EDİCİ GÖRÜNTÜLER

İsrail medyası, Mossad’ın gerçekleştirdiği operasyonlara ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınladı. Bu görüntülerde, iki Mossad ajanının İran topraklarında silahları yerleştirme anları ve hava savunma sistemlerinin vurulma anları yer aldı. Yayınlanan görüntüler, İran’ın savunma kapasitesinin önemli ölçüde zayıflatıldığını gösteriyor.

BÜYÜK KAYIPLAR VE REAKSİYON

İsrail’in sabah saatlerinde gerçekleştirilen Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi, Loristan ve Kirmanşah şehirlerine yapılan saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil olmak üzere üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Saldırılar sırasında sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı ve çok sayıda sivil kaybı yaşandığı bildirildi.

İRAN’IN CEVABI VE ULUSLARARASI SORUŞTURMA

İran, saldırılara karşı “sert bir yanıt” vereceğini duyururken, İsrail ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. İran’ın misilleme olarak 100’den fazla dron gönderdiği, ancak bunların çoğunun İsrail hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğu ifade edildi. Olayla ilgili uluslararası soruşturma çağrıları artarken, bölgedeki gerilim tırmanma eğiliminde.