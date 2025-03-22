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Moto Kurye ile Cemaat Tartışması Pendik’te

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ÖFKE DOLU ANLAR

İstanbul’un Pendik ilçesinde dikkat çeken bir olay meydana geldi. Kavakpınar Mahallesi’nde, cuma namazından çıkan cemaat ile cami önünde motosikletini kullanarak ses yapan bir moto kurye arasında gerginlik yaşandı.

ÇATIŞMAYLA SONUÇLANDI

Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü. Cemaate ait vatandaşlar ile moto kurye arasında karşılıklı yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Bazı kişilerin olayı ayırmaya çalıştığı görülürken, diğerleri durumu izlemekle yetindi.

İZLERKEN TUTULAN ANLAR

Kavga anları, çevrede bulunanlar tarafından yapılan müdahalelerle sona erdi. Olayın yaşandığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi ve sosyal medyada yayımlandı.

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