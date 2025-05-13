Motor Arızası Nedeniyle Uçak İniş Yaptı

ACİL DURUM DEKLARASYONU

Katar’ın başkenti Doha’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na sefer yapan bir uçak, Bursa üzerinde uçuş sırasında bir motorunda arıza yaşadı. Uçağın pilotu, hava trafik kontrolörü ile bağlantı kurarak acil durumunu bildirdi. Bu olay sonrası, Bursa üzerinde bir süre dairesel uçuş yapan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalmaya başladı.

SORUNSUZ İNİŞ VE EKİPLERİN HAZIRLIĞI

Uçak, motor arızasına rağmen sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. Bu süreçte, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri’ne bağlı Kurtarma, Yangınla Mücadele ve sağlık ekipleri, pistte bekleyerek hazır duruma geçti. Motor arızası nedeniyle tek motorla yapılan inişin ardından, ekipler yaklaşık 8 dakikada uçağı park pozisyonuna çekti.