Motorin Fiyatları Tarihî Zirveye Ulaştı

Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi. Brent petrolündeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve bu durum, araç sahiplerinin dikkatle takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor. Son gelişme, motorin fiyatlarında gerçekleşen artışla, sürücüleri olumsuz etkiledi.

MOTORİNE ZAM

Motorin fiyatlarına, 2 lira 40 kuruşluk bir zam uygulandı ve bu durum motorin fiyatlarını 60 liranın üzerinde bir seviyeye ulaştırdı.

MOTORİN FİYATLARI

Yeni zamla birlikte motorin litre fiyatları, İstanbul’da yaklaşık 60,40 TL, Ankara’da 61,50 TL ve İzmir’de 61,70 TL’ye yükseldi. Tunceli’de 63,10 TL, Hakkari’de 63,12 TL, Bingöl ve Bitlis’te ise 63,10 TL’den işlem görüyor.

BENZİNE ZAM YOK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin fiyatlarında herhangi bir artış beklenmiyor ve mevcut fiyatların sabit kalması öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatının belirlenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkıyla oluşturuluyor.

