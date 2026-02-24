Piyasa Enflasyon Beklentileri Şubat 2026 İçin Düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 Şubat ayına yönelik “Sektörel Enflasyon Beklentileri” verilerini açıkladı. Bu kapsamda, piyasa katılımcılarının yanı sıra reel sektör ve hane halkının enflasyon tahminleri değerlendirildi. Sektörel Enflasyon Beklentileri, Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve hanehalkı beklentileri üzerine yapılan araştırmalarla elde edilen verilerle oluşturuldu. Bu anketlerde finansal ve reel sektör uzmanları, imalat sanayi işletmeleri ile hane halkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu öngörüleri toplandı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

2026 Şubat ayı itibarıyla, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, bir önceki aya göre önemli değişiklikler gösterdi. Piyasa katılımcılarının bu beklentileri 0,10 puan azalarak yüzde 22,10 seviyesine gerilerken, reel sektör tarafında bu beklenti 0,90 puanlık bir düşüşle yüzde 32,00 seviyesine düştü. Hane halkının enflasyon beklentisi ise aynı kalmaya devam ederek yüzde 48,81 seviyesinde oluştu.

HANE HALKININ ENFLASYON BEKLENTİSİ STABİL KALDI

Gelecek 12 ay içinde enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı, bir önceki aya göre 4,63 puan azalarak yüzde 20,33 seviyesine geriledi.

