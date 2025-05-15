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Motorin fiyatlarına zam yapıldı!

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MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorin fiyatlarına 1 lira 83 kuruş zam yapıldı. Bu artış, gece yarısından itibaren geçerli oldu ve araç sahiplerinin bütçesini doğrudan etkiliyor. Aynı zamanda, dün benzine de yaklaşık 1.5 lira zam gelebilmişti. Son değişiklikle motorin fiyatlarında da belirgin bir artış yaşandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’daki güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle oluştu: Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 46.79 TL, motorin litre fiyatı 46.07 TL olarak belirlenirken; Anadolu Yakası’nda benzin litre fiyatı 46.65 TL, motorin litre fiyatı ise 45.96 TL seviyesinde yer alıyor.

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