Motorin Fiyatlarında Yeni Artış Gerçekleşti

motorin-fiyatlarinda-yeni-artis-gerceklesti

Motorin fiyatlarında son gelişmeler dikkat çekiyor. Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik ile birlikte sürekli değişim göstermeye devam ediyor. Bugün itibarıyla akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yansıdı. Peki, bu yeni zam motorin fiyatlarını etkiledi mi? Güncel motorin ve benzin fiyatları ne durumda?

MOTORİNE ZAM YAPILDI

Son alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına 20 kuruşluk bir artış getirildi. Bu kapsamda, güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde belirlendi.

İSTANBUL’DA AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası’nda benzin fiyatı 55,37 TL, motorin ise 57,67 TL seviyelerine yükseldi. LPG fiyatı bu bölgede 30,09 TL olarak belirlendi.

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Başkent Ankara’da benzin fiyatı 56,30 TL, motorin 58,78 TL, LPG ise 29,97 TL olarak güncellendi.

İZMİR’DE AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de benzin fiyatı 56,58 TL, motorin 59,05 TL, LPG ise 29,89 TL olarak kaydedildi.

