Motorin Fiyatlarında Yeni Zam Gerçekleşti

motorin-fiyatlarinda-yeni-zam-gerceklesti

Motorin zammı gerçekleşti!

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarının hareketliliği ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişim gösteriyor. Son olarak, motorin fiyatlarında bir artış daha gerçekleşti. Motorine ne kadar zam geldi? Bugün motorin fiyatları ne durumda? İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları da merak ediliyor.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Son verilere göre, motorin fiyatlarına 20 kuruşluk bir zam yapıldığı açıklandı. Şimdi, illere göre güncel akaryakıt fiyatlarına bakalım:

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.37 TL
Motorin: 57.67 TL
LPG: 30.09 TL

ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.19 TL
Motorin: 57.49 TL
LPG: 29.49 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 56.30 TL
Motorin: 58.78 TL
LPG: 29.97 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 56.58 TL
Motorin: 59.05 TL
LPG: 29.89 TL

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray Renato Nhaga ile Anlaşma Sağladı

Galatasaray'ın Casa Pia'dan kadrosuna kattığı Renato Nhaga, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek transfer sürecine başlayacak.
Gündem

BDDK’dan Eğitim Ve Sağlık Harcamalarına İstisna Adımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yeni kredi kartı düzenlemesi kapsamında eğitim ve sağlık harcamalarının muaf tutulacağını duyurdu.
Gündem

Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri İmar Raporu Açıklandı

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin etkilerini azaltmak için son üç yılda 3,6 trilyon lira kamu harcaması yapıldığı açıklandı.
Gündem

Borç Yapılandırma Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

BDDK, kredi kartı ve nakit kredi borçları için 48 ay vadeli yapılandırma imkanı sundu. Borçlulara 3 ay süre tanındı ve borçların tek bankada toplanması veya düşük faizli kredi kullanımı mümkün.
Gündem

Hazine Ve Maliye Bakanlığı’ndan Arsa Satış Duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 farklı şehirde arsa satışına başladığını duyurdu. Bu işlem, bölgesel gelişimi desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.