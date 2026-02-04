Motorin Fiyatlarında Yeni Zam Gerçekleşti

Motorin zammı gerçekleşti!

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarının hareketliliği ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişim gösteriyor. Son olarak, motorin fiyatlarında bir artış daha gerçekleşti. Motorine ne kadar zam geldi? Bugün motorin fiyatları ne durumda? İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları da merak ediliyor.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Son verilere göre, motorin fiyatlarına 20 kuruşluk bir zam yapıldığı açıklandı. Şimdi, illere göre güncel akaryakıt fiyatlarına bakalım:

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.37 TL

Motorin: 57.67 TL

LPG: 30.09 TL

ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.19 TL

Motorin: 57.49 TL

LPG: 29.49 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 56.30 TL

Motorin: 58.78 TL

LPG: 29.97 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 56.58 TL

Motorin: 59.05 TL

LPG: 29.89 TL