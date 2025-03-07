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Motorine Gece Yarısı İndirim Geliyor

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BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMA VE AKARYAKIT FİYATLARI

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile döviz kurlarındaki değişim, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzine 2 lira 6 kuruş indirim yapıldı ve bu yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorin fiyatlarında ise şu an herhangi bir değişiklik bulunmuyor; ancak gece yarısından sonra motorin fiyatında da 1.35 TL indirim olabileceği bildiriliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim sonrası büyük şehirlerde güncel benzin ve motorin fiyatları şu şekilde belirlendi:

İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 43,41 TL
Motorin: 46,65 TL
LPG: 27,59 TL

Ankara
Benzin: 43,96 TL
Motorin: 47,38 TL
LPG: 27,49 TL

İzmir
Benzin: 44,33 TL
Motorin: 47,74 TL
LPG: 27,34 TL

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ SÜREKLİ DEĞİŞİMİN NEDENİ

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişimlerle sıklıkla değişiyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen bu faktörler arasında küresel piyasalardaki hareketlilik, petrol arz-talep dengesi ve döviz kurunun dalgalanması bulunuyor. Böylece, günlük olarak akaryakıt fiyatlarında değişiklikler yaşanabiliyor.

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