Motorine Gece Yarısı İndirim Geliyor

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMA VE AKARYAKIT FİYATLARI
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile döviz kurlarındaki değişim, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzine 2 lira 6 kuruş indirim yapıldı ve bu yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorin fiyatlarında ise şu an herhangi bir değişiklik bulunmuyor; ancak gece yarısından sonra motorin fiyatında da 1.35 TL indirim olabileceği bildiriliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İndirim sonrası büyük şehirlerde güncel benzin ve motorin fiyatları şu şekilde belirlendi:
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 43,41 TL
Motorin: 46,65 TL
LPG: 27,59 TL
Ankara
Benzin: 43,96 TL
Motorin: 47,38 TL
LPG: 27,49 TL
İzmir
Benzin: 44,33 TL
Motorin: 47,74 TL
LPG: 27,34 TL
AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ SÜREKLİ DEĞİŞİMİN NEDENİ
Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişimlerle sıklıkla değişiyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen bu faktörler arasında küresel piyasalardaki hareketlilik, petrol arz-talep dengesi ve döviz kurunun dalgalanması bulunuyor. Böylece, günlük olarak akaryakıt fiyatlarında değişiklikler yaşanabiliyor.