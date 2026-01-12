Motorine Yükselen Fiyatlar Araç Sahiplerini Üzecek

Akaryakıt fiyatları yine gündemde. Brent petrol fiyatlarından kaynaklanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Araç sahipleri, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını dikkatle izlemeye devam ediyor. Bu seferki gelişme ise sürücüleri üzerken, zam kapıda.

ZAM GELİYOR

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki ani artış, akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyacak. Önceki günlerde 10 Ocak’ta yapılan 93 kuruşluk motorin indirimine rağmen, şimdi tekrar zam gündeme geliyor. Salı gününden itibaren motorin fiyatına 1,08 lira zam yapılması bekleniyor.

FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

İstanbul’da motorin litre fiyatının 54,76 lira, Ankara’da 55,86 lira, İzmir’de ise 56,13 lira olması tahmin ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklendiğinde KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan güncel CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru izlenerek, ortaya çıkan fiyat değişim farkı ile gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanıyor.