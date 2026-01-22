motorine-zam-geliyor-depolar-2-bin-865-liraya-dolacak

Petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt istasyonlarındaki fiyatlara yansıyor. Motorin litre fiyatının 1,43 lira artması bekleniyor ve bu zam, Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

MOTORİN FİYATLARI NEDİR?

İstanbul’da motorin fiyatının 57,3 lira, Ankara’da 58,38 lira ve İzmir’de 58,63 lira seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.

DEPOLAR NE KADARA DOLACAK?

Ortalama bir otomobilin deposunun 50 litre motorin aldığı göz önünde bulundurulduğunda, İstanbul’da bir aracın deposu 2 bin 865 liraya dolacak.

TİCARİ ARAÇLARINI ETKİLİYOR

Ticari araçların yakıt depoları ise 500 litre ile 800 litre arasında değişiklik gösteriyor. 800 litrelik bir depoya sahip ticari araçların depolarının 46 bin liraya dolması bekleniyor.