Motorola Türkiye’ye Dönüş Yapmayı Planlıyor

Cep telefonu pazarının 90’lı yıllar ile 2000’lerin başında en önde gelen markalarından biri olan Motorola, yaklaşık on yıl önce Türkiye’deki operasyonlarını sonlandırmıştı. Ancak, akıllı telefon pazarının hızlı büyümesi, markanın Türkiye’ye yeniden dönüş olasılığını sektörde dikkatle izlenen bir gündem maddesi haline getirmiş durumda.

DİSTRİBÜTÖRLÜK GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Motorola’nın akıllı telefon ve aksesuar ürünlerinin Türkiye distribütörlüğüne ilişkin görüşmelerin Lenovo Ireland International Ltd. ile İndeks Bilgisayar arasında başladığı, daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyuna duyurulmuştu. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, görüşmelerin halen sürdüğü belirtiliyor.

MODELLER VE STRATEJİ BELLİ OLUYOR

Küresel pazarda özellikle Razr serisi katlanabilir telefonlar ve Edge serisi üst seviyedeki modelleriyle dikkat çeken Motorola’nın, Türkiye pazarına geri dönüşü netleştiğinde bu ürünleri yerli kullanıcılarla buluşturması bekleniyor. Görüşmelerin olumlu yönde sonuçlanması, markanın Türkiye’deki akıllı telefon rekabetine yeniden dahil olması anlamına gelecek.

Motorola’nın Türkiye pazarına muhtemel geri dönüşü, akıllı telefon sektöründe rekabeti artırıcı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Distribütörlük sürecinin nasıl sonuçlanacağı ise hem sektör temsilcileri hem de tüketiciler tarafından dikkatle izleniyor.