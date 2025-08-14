Gündem

Motosiklet Sürücüsü Bariyerlere Çarptı: Öldü

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen trajik olayda, genç motosiklet sürücüsü Furkan Demir, bir aracın kendisini sıkıştırmasının ardından gidon hakimiyetini kaybediyor ve bariyerlere çarparak hayatını kaybediyor.

Kaza anı, Furkan Demir’in kaskına yerleştirilen kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Furkan’ın kendi şeridinde sakin bir şekilde ilerlediği esnada, bir aracın önce yavaşladığı, ardından da Demir’in motosikletini sıkıştırarak bariyerlere çarpmasına neden olduğu açıkça görülüyor.

Furkan’ın babası İbrahim Demir, kazanın ardından olay yerine gittiğini ve izlediği kamera görüntüleri sonrası olayın bir kaza olmadığına inandığını dile getiriyor. Babası, aracın önce oğlunu sıkıştırdığını, ardından olay yerinden uzaklaştıktan sonra yeniden geri dönerek çarptığını ifade ederek durumu “cinayet” olarak tanımlıyor. “Sıkıştırma var” diyen İbrahim Demir, “Kaza olduktan sonra arkadaşlarından biri beni aradı, ‘oğlunuz kaza geçirdi’ dedi. Hemen olay yerine gittim. Cinayet olarak görüyorum ben kazayı” diye ekliyor.

