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Motosiklet Sürücüsü Savunmasını Böyle Açıklıyor

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DAVANIN BAŞLANGICI VE SANIK BEYANLARI

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşmasında, tutuklu motosiklet sürücüsü Adem Topçu (27) ve taraf avukatları hazır bulundu. Şehit babası Turgut ile annesi Asiye Çangır, duruşmaya ikamet ettikleri Sakarya’dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım gösterdi.

ADAM TOPÇU’NUN SAVUNMASI

Duruşma sırasında sanık sıfatıyla söz alan motosiklet sürücüsü Adem Topçu, seyir halindeyken motorunun önünü bir kez kaldırdığını ancak makas attığına dair iddiaları reddetti. Eksik belgeleri olduğu için uygulama noktasında durmak istemediğini belirten Topçu, “O sırada alkollü değildim, gece saatlerinde alkol almıştım. Sürüş anında kaskım da kolumdaydı. Uyuşturucu madde kullanmamıştım. Olay yerine geldiğimde uygulama noktasını gördüm, belgelerim eksik diye durmak istemedim. Personelin sol şeritte yolu kapatır halde olması nedeniyle ‘sağ şeritten uygulamayı girmeden geçebilirim’ diye düşündüm. Sağ tarafta bir personel gördüm, bana doğru geldi. Fren yaptım, sağdaki personele çarptım, kaza bu şekilde oldu” şeklinde ifade verdi.

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