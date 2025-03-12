Motosikletler İçin Yeni Cezalar Geliyor

Türkiye’de motosiklet kullanımı artarken trafik kazaları da ciddi şekilde artıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı’nda yaptığı açıklamada, motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetimler ve caydırıcı cezaları içeren yeni düzenlemeyi duyurdu. Yeni taslak, TBMM’den onay aldıktan sonra devreye girecek. Kuralların ihlal edilmesi durumunda motosiklet sürücüleri, yüksek para cezaları ve sürücü belgesi iptalleri ile karşılaşacak.

KASK TAKMAYANA CİDDİ CEZA

Habertürk’ün haberine göre, şu anda 993 TL olan kask takmama cezası, yeni düzenlemeyle 1500 TL’ye yükselecek. Ancak bu ceza ile sınırlandırılmayacak. İlk ihlalde, sürücü ve varsa yolcuya ayrı ayrı 1500 TL ceza yazılacak. Aynı takvim yılı içerisinde kask takmayan ikinci sürücüler 3000 TL ceza ile karşılaşacak. Üç ya da daha fazla kez kask takmayı ihlal eden sürücüler ise, 9000 TL’ye kadar ceza ödeyecek.

TEK TEKER VE YARIŞA REKOR CEZA

Motosiklet sürücülerinin sıkça başvurduğu tehlikeli eylemler arasında yer alan “tek teker üzerinde gitme” veya trafikte yarışma gibi akrobatik hareketler için ağır yaptırımlar uygulanacak. Bu tür hareketler sergileyen sürücülere 47 bin TL ceza kesilecek. Ayrıca, bu ihlali gerçekleştirenlerin sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulacak. Trafikte yarış yapan motosiklet sürücüleri içinse ceza çok daha ağır olacak; sürücü belgeleri 2 yıllık süreyle iptal edilecek.

EHLIYETSIZ MOTOR KULLANIMINA AĞIR CEVAP

Mevcut düzenlemelerde 18 bin 677 TL ceza olan ehliyetsiz motosiklet kullanma cezası, yeni taslakla değişmeyecek. Ancak, ehliyeti iptal edilen ya da geçici olarak geri alınmış kişiler motosiklet kullanırlarsa, ceza katlanacak. Sürücü belgesi olmadan motosiklet kullananlara 18 bin 677 TL ceza uygulanacakken, eğer sürücünün ehliyeti iptal edilmiş ya da geçici olarak geri alınmışsa ve yine de motosiklet kullanıyorsa, ceza 186 bin TL’ye çıkacak.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇİŞ CEZASI ARTIYOR

Mevcut durumda 2 bin 167 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 5 bin TL’ye yükselecek. Bir yıl içinde tekrarı halinde her bir ihlalde ceza 5 bin TL artacak. Üçüncü ihlal durumunda, yalnızca para cezası değil, ehliyete de el konulacak. El koyma süreleri üçüncü ihlalde 30 gün, dördüncüsünde 60 gün, beşincisinde ise 90 gün olacak. Eğer bir yıl içinde altıncı kez ihlal tespit edilirse, ehliyet iptal edilecek.