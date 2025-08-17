Mourinho, 3. Bölgede Zorlandıklarını Belirtti

MAÇIN SONUCU VE PERFORMANS

Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’de Talisca, her şeyin son dakikalarında 90+4’te penaltı atışını kaçırdı. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım lige 1 puanla başladı.

MOURINHO’NUN DEĞERLENDİRMELERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından yapılan değerlendirmelere yanıt verdi. Yayıncı kuruluşun muhabirinin “Fenerbahçe oyun kurmakta zorlandı” yorumuna Mourinho, “Katılmıyorum.” diyerek karşılık verdi. Portekizli teknik adam, önceki açıklamalarında şunları belirtti: “Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Rakip, blok halinde 5+3 diziliyordu. Üç stoperleri temaslı oyunda ve havada etkiliydi. Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu.”