Mourinho, Adil Sonuç Açıkladı

MAÇIN SONUCU VE PENAULTI

Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe’nin Talisca’sı, 90+4. dakikada penaltı atışını kaçırarak takımının galip gelmesini sağlayamadı. Bu sonuçla Fenerbahçe, lige 1 puanla başlamış oldu.

TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞERLENDİRMESİ

Mücadelenin ardında Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, karşılaşmayı değerlendirdi. Yayıncı kuruluşun muhabirinin “Fenerbahçe oyun kurmakta zorlandı” yönündeki yorumuna Mourinho “Katılmıyorum.” cevabını verdi. Portekizli teknik adam, açıklamalarında, “Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu.” ifadelerine yer verdi.