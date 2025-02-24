Mourinho: Beraberlik Onları Mutlu Etti, Bizi Etmedi

DERBİDE SONUÇ BERABERE KALDI

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki önemli derbi maçı, 0-0 eşitlikle noktalandı. Maç sonrası Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Mourinho, “İyi bir maç olduğunu düşünüyorum bunun sebebi çok iyi bir hakemin olmasıydı” diyerek, hakemin performansını değerlendirdi.

HAKEMİ TEBRİK ETTİ

Mourinho, atmosferin zor olduğunu belirterek hakemi tebrik ettiğini ifade etti: “Burada hakemlik yapmak atmosfer olarak çok zor. Hakemi tebrik ediyorum, orman diyebileceğimiz zorlu ortamla iyi mücadele etti.” Ayrıca, 18 yaşındaki genç oyuncuyla ilgili olarak “Türk futbolu için iyi bir isim olacak ama ona ilk dakikadan itibaren kart çıkması için uğraştılar” dedi. Ancak hakemin bu zorlu durumda maçı başarıyla yönettiğini dile getirdi.

BERABERLİĞE RAZI OLAN TARAF FENERBAHÇE DEĞİL

Mourinho, maçın ardından “Evinde ve Avrupa’da izleyenleri düşünürsek, iyi bir maç oldu. Onlar beraberlik için mutludurlar, biz değiliz” diyerek, takımının hedeflerinin daha yüksek olduğunu vurguladı. Maç boyunca Fenerbahçe’nin savunma performansına değinen Mourinho, “Çok iyi savunma yaptılar. Savunmadan çıkma konusunda daha iyi olabilirdik” şeklinde konuştu. Genç oyuncusunun olası bir hata yapması durumunda yaşanabilecek tepkileri de belirterek, “Atağa çıkma konusunda daha iyi olabilir” ifadesini kullandı. Son olarak, “Bir takım beraberlik için oynadı, istemediğimiz bir sonuçla buradan ayrılıyoruz” dedi ve lig durumunu “Normal şartlarda bu lig ortada” diye özetledi.