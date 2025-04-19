Mourinho, Brezilya Teklifini Reddetti

JOSE MOURINHO’DAN OLUMSUZ YANIT

Sezonun başlangıcında Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğüne getirilen Jose Mourinho, Brezilya Milli Takımı’ndan gelen teklifi geri çevirdi. İlgili habere göre, Portekizli teknik adam Fenerbahçe ile olan sözleşmesine bağlı kalacağını ifade etti.

FENERBAHÇE’DE BAŞARILI PERFORMANS

62 yaşındaki Mourinho, Fenerbahçe’nin başında geçirdiği 49 maçta 2.12’lik bir puan ortalaması elde ediyor. Sarı-lacivertli kulüpteki başarılı performansı, Brezilya Futbol Federasyonu’nun dikkatini çekmişti. Ancak Mourinho, milli takım teklifine olumlu yanıt vermedi.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARIYOR

Brezilya Futbol Federasyonu, teknik direktör Dorrival Junior ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir isim arayışına girdi. Mourinho dışında, Carlo Ancelotti ve Jorge Jesus gibi diğer isimler de gündemde.