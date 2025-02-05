Mourinho’dan Cengiz Ve Cenk Kararı

FENERBAHÇE’DE SON DAKİKA GELİŞMELER

Fenerbahçe’de gelişmeler hız kazanıyor. Bugün Ziraat Türkiye Kupası’nda Erzurum FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho, ilk 11’de bir rotasyona gideceği yönünde bilgiler geliyor. Portekizli teknik adam, Cenk Tosun ve Cengiz Ünder ile ilgili yeni bir karar almış durumda. İşte detaylar…

MAÇIN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında bugün Erzurumspor FK’yı konuk edecek. Takım, son idmanı dün gerçekleştirdi ve Jose Mourinho’nun 11’in belirlediği bildirildi. Portekizli çalıştırıcı, yoğun tempoda birçok oyuncunun yüklendiğini düşünerek rotasyona gitmeye karar verdi. Sakatlığını tam olarak atlatamayan Livakovic’in yerine kaleye İrfan Can Eğribayat geçecek ve Ertuğrul da dinlendirilecek. Defans hattını korumayı planlayan Mourinho, yeni transferler Diego Carlos ve Skriniar’a şans vererek bu iki ismin partneri olarak genç Yusuf’a da görev verecek.

KADRODAKİ DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Mourinho’nun sağ kanatta Osayi, sol kanatta ise Cengiz’e şans vermesi bekleniyor. Merkez orta sahada tercihi İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş olacak. 10 numara olarak da İrfan Can Kahveci görev alacak. Çift forvetli sistemi korumayı amaçlayan sarı-lacivertli ekipte forvet ikilisi ise Cenk Tosun ve En Nesyri olacak.

MAÇIN DETAYLARI VE DURUM

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK’yı Ülker Stadı’nda ağırlayacak. Müsabaka saat 20.30’da başlayacak. İlk maçta Kasımpaşa’yı 3-0 yenen Fenerbahçe’nin puanı bulunurken, Göztepe’ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK henüz puan kazanabilmiş değil.