Mourinho’dan Derbi İçin Özel 11 Planı

FENERBAHÇE, GALATASARAY DERBİSİNE HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç, zirve yarışında büyük bir öneme sahip. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibini yenerek puan farkını 3’e indirmek istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho, maça yönelik planlarını tamamlayarak derbinin başlangıç kadrosunu büyük ölçüde şekillendirdi.

MOURINHO ÜÇLÜ SAVUNMA STRATEJİSİNİ SÜRDÜRECEK

TRT Spor’un haberine göre, Mourinho, Galatasaray derbisinde de üçlü savunma dizilişini kullanacak. Portekizli teknik adam, mücadelede kaleyi İrfan Can Eğribayat’a teslim etmeyi planlıyor.