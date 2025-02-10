Mourinho’dan Türk Futbolu İçin Çarpıcı Açıklamalar

JOSE MOURINHO İLE HIZLI GALİBİYET SERİSİ

Sezonun başında sarı-lacivertli kulüple anlaşan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, bu süreçte ikinci kez 5 maçlık galibiyet serisi oluşturdu. En son 20 Aralık’ta Eyüpspor deplasmanında 2 puan kaybeden Fenerbahçe, o tarihten sonra oynadığı 5 Süper Lig karşılaşmasında da 3 puan ile sahadan ayrıldı.

ÖNDEKİ MAÇLAR VE KRİTİK GÜNDEM

Sarı-lacivertli ekip, gelecek hafta kendi taraftarının önünde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ardından, ligin 25. haftasında lider Galatasaray deplasmanında çok kritik bir maç oynaması bekleniyor. Bu karşılaşmalar, takımın sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

ÖDÜL TÖRENİNDE AÇIKLAMALAR YAPILDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, “Aydınlık Gelecek Ödülleri” etkinliğinde ödül aldı. Ödül alırken yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Portekizli teknik adam, önemli sözler sarf etti.