“Mourinho’dan Üzücü Açıklama: 3 Kişi Gidiyor”

GALİBİYET, ANCAK MUTLULUK YOK

Trendyol Süper Lig’in son maçında Fenerbahçe, Konyaspor’u 2-1 yenerek sezonu zaferle kapattı. Maç sonunda basına açıklama yapan Jose Mourinho, “Kazandık ama bugün mutlu değilim” diyerek, sezon boyunca yaşanan olumsuzluklar sebebiyle tatmin olmadığını ifade etti.

SEZON HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Portekizli teknik direktör, sezonu ikinci sırada bitirmenin kendileri için hayal kırıklığı olduğunu söyledi: “Ligi ikinci bitirdik. Hedefimiz bu değildi. Şampiyonluk yarışından koptuktan sonra takımın odağını sağlamak zordu. Avrupa Ligi’nde de iyi işler yapmaya yaklaşmıştık ama genel olarak sezon bizim için hayal kırıklığı oldu.”

TEKNİK EKİPTE YENİLİKLER

Mourinho, teknik ekibinde yapılan değişikliklere de dikkati çekerek, “Ekibim benim sorumluluğumda. Bazı ayrılanlar olacak, üç kişiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırıyoruz. Yerlerine iki yeni isim katılacak. Bu tarz şeyler futbolda olağandır.” ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERİ KABUL EDİYOR

Kendisine yöneltilen bazı eleştiriler hakkında da konuşan Mourinho, “Sezon içinde puan kayıpları sonrası gelen soruların yanıtları çok barizdi. Bazen maç sonrası yorgun oluyorum, cevaplarım hoş olmayabilir ama her zaman kibar olmaya çalıştım.” şeklinde konuştu.