Gündem

“Mourinho’dan Üzücü Açıklama: 3 Kişi Gidiyor”

mourinho-dan-uzucu-aciklama-3-kisi-gidiyor

GALİBİYET, ANCAK MUTLULUK YOK

Trendyol Süper Lig’in son maçında Fenerbahçe, Konyaspor’u 2-1 yenerek sezonu zaferle kapattı. Maç sonunda basına açıklama yapan Jose Mourinho, “Kazandık ama bugün mutlu değilim” diyerek, sezon boyunca yaşanan olumsuzluklar sebebiyle tatmin olmadığını ifade etti.

SEZON HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Portekizli teknik direktör, sezonu ikinci sırada bitirmenin kendileri için hayal kırıklığı olduğunu söyledi: “Ligi ikinci bitirdik. Hedefimiz bu değildi. Şampiyonluk yarışından koptuktan sonra takımın odağını sağlamak zordu. Avrupa Ligi’nde de iyi işler yapmaya yaklaşmıştık ama genel olarak sezon bizim için hayal kırıklığı oldu.”

TEKNİK EKİPTE YENİLİKLER

Mourinho, teknik ekibinde yapılan değişikliklere de dikkati çekerek, “Ekibim benim sorumluluğumda. Bazı ayrılanlar olacak, üç kişiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırıyoruz. Yerlerine iki yeni isim katılacak. Bu tarz şeyler futbolda olağandır.” ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERİ KABUL EDİYOR

Kendisine yöneltilen bazı eleştiriler hakkında da konuşan Mourinho, “Sezon içinde puan kayıpları sonrası gelen soruların yanıtları çok barizdi. Bazen maç sonrası yorgun oluyorum, cevaplarım hoş olmayabilir ama her zaman kibar olmaya çalıştım.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Gündem

Marmaray’da Çocuklarıyla Seyahat Eden Baba, Yaralandı

İstanbul Maltepe'de, çocuklarının gözleri önünde bir babaya saldırarak burnunu kıran bir kişi tutuklandı. Olayın detayları henüz belirlenmedi.
Gündem

Erdoğan, Gençlik Zirvesi’nde Birlik Mesajı Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde gençlerle Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştireceklerini ifade etti ve terörsüz bir ülke için birlikte çalışacaklarını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.