Mourinho’dan Yeni Transfer Açıklaması

FENERBAHÇE GALİBİYETİ VE JOSE MOURINHO’UN AÇIKLAMALARI

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Erzurumspor FK’yı 5-0 gibi farklı bir skorla yendi. Maç sonunda teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu.

İLK YARI DEĞERLENDİRMESİ

Jose Mourinho, “Birinci yarı kolay olmadı. Rakibimiz iyi savunma yaptı, bizler hızlı oynamayı beceremedik. İlk yarıda 1 gol atmayı becerdik. Devre arasında oyunun şiddetini artırmamız gerektiğini konuştuk. Sonra maçı bitirmeyi başardık.” dedi.

HEDEF PUAN SAYISI

Mourinho, maçtaki gollerin keyif verici olduğunu ifade ederek, “Bugünkü hedefimiz puanımızı 6’ya çıkardık. Bir üst tura çıkmak için puanlar almamız gerektiğini düşünüyorum. Hedefimiz bu.” açıklamasını yaptı.