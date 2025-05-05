“Mourinho, Fenerbahçe’nin Morali Çok Düşük”

FENERBAHÇE’YE YÖNETİM ELEŞTİRİLERİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında, 4 Mayıs 2025’te oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes’in 44. dakikada kaydettiği golle maçı 1-0 kazanarak Fenerbahçe’yi zor durumda bıraktı. Bu sonuçla Fenerbahçe, 75 puanda kalarak lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yarışında ciddi bir yara aldı. Derbi sonrası TV100’de maçı değerlendiren eski Fenerbahçeli futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, teknik direktör Jose Mourinho hakkında sert eleştirilerde bulundu ve Ali Koç yönetimine Aziz Yıldırım örneği ile dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

AZİZ YILDIRIM ÖRNEĞİ

Tümer Metin, Fenerbahçe yönetiminin iradesini kaybettiğini savunarak, Aziz Yıldırım’ın başkanlık dönemine gönderme yaptı: “Hepimiz çok iyi tanırız Aziz Yıldırım’ı. Aziz Yıldırım bunca sürecin üstüne Mourinho’yu getirmiş olsaydı, bugünkü Mourinho tablosuyla sezonu bitirir miydi? Bitiremez!” Metin, Yıldırım’ın böyle bir durumda Mourinho’yu görevden alacağını ima ederek, Ali Koç yönetimine “irade koyun” çağrısında bulundu. Fenerbahçe’nin sadece sahada değil, ruhen de kayıplar yaşadığını belirten Metin, “Fenerbahçeliliğe yakışan budur. Ruhu kaybettiniz, söylüyorum. Fenerbahçeliler ruhu kaybetti, koyun iradenizi” dedi.

CESUR BİR KARAR BEKLİYOR

Yönetimden cesur bir karar beklediğini vurgulayan Metin, Mourinho’nun performansının taraftarları hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi. Daha önce, 27 Nisan 2025’te Gaziantep FK maçından sonra TV100’de yaptığı açıklamada, Mourinho’nun gelecek sezon daha büyük hayal kırıklığı yaratabileceğini ifade etmişti.