Mourinho: “Gol Atmadan Kazanmak İmkansız”

FENERBAHÇE-NİN GOL ATMADIKTIĞI MAÇTAN SONRA MOURINHO’DAN KONUŞMA

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe ve Reeder Samsunspor karşılaşması, 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 62’ye çıkarırken, Galatasaray ile arasındaki puan farkı 1 maç eksiğiyle 9’a düşmüş oldu. Ancak asıl dikkat çeken an, maç sonrası Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun beIN SPORTS’a verdiği değerlendirmelerdi.

MOURINHO: “GALİBİYET İÇİN GOL ATMAK GEREKİYOR”

Mourinho, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Gol atamadık. Kaybetmemiz imkansızdı, çünkü rakibe gol şansı vermedik. İkinci yarının başında enerjimiz düşüktü, bu yüzden değişiklik yaptım” ifadelerini kullandı. Takımındaki yorgunluğun önemli bir faktör olduğunu da belirten Mourinho, “Duygusal anlamda, 2 gün önce 120 dakika oynayanların etkisi vardı. Çok önemli şanslar yarattık, gol atmamak daha zordu. Ama kazanmak için gol atmanız lazım!” diyerek, maça damgasını vuran kaçan fırsatların ağırlığını hissettirdi.

FENERBAHÇE’YLE GALATASARAY’IN PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 62 puana ulaştı, ancak Galatasaray, 1 maç eksiğiyle 71 puanda liderliğini korumaya devam ediyor. Önümüzdeki milli aranın ardından Galatasaray’ın Beşiktaş deplasmanına çıkması, Fenerbahçe’nin ise Bodrumspor ile karşılaşması UEFA yarışması açısından oldukça kritik bir öneme sahip.