“Mourinho: Mutlu Değilim, 3 Ayrılıyor”

FENERBAHÇE’NİN GALİBİYETİNE RAĞMEN MORUNOĞLU’NUN ÜZÜNTÜSÜ

Trendyol Süper Lig’in son haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor’u 2-1 yenerek sezonu galibiyetle tamamladı. Maç sonrası konuşan Jose Mourinho, “Kazandık ama bugün mutlu değilim” diyerek, sezon içerisindeki yaşananlardan dolayı memnun olmadığını ifade etti.

SEZON HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Portekizli teknik adam, sezonu ikinci sırada bitirmenin hedeflerinin altında olduğunu vurguladı. “Ligi ikinci bitirdik. Hedefimiz bu değildi. Şampiyonluk yarışından koptuktan sonra takımın odağını sağlamak zordu. Avrupa Ligi’nde de iyi işler yapmaya yaklaşmıştık ama genel olarak sezon bizim için hayal kırıklığı oldu.” şeklinde konuştu.

TEKNİK EKİPTE DEĞİŞİKLİKLER YOLDA

Mourinho, teknik ekibinde değişiklik yapacaklarını belirtti. “Ekibim benim sorumluluğumda. Bazı ayrılanlar olacak, üç kişiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırıyoruz. Yerlerine iki yeni isim katılacak. Bu tarz şeyler futbolda olağandır.” ifadesini kullandı.

ELEŞTİRİLERİ KABUL EDİYOR

Yöneltilen eleştiriler hakkında konuşan Mourinho, “Sezon içinde puan kayıpları sonrası gelen soruların yanıtları çok barizdi. Bazen maç sonrası yorgun oluyorum, cevaplarım hoş olmayabilir ama her zaman kibar olmaya çalıştım.” diyerek görüşünü dile getirdi.