Mourinho’nun Gözdesi Djiku’ya Rennes Talip

TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER YAŞANIYOR

Fenerbahçe’de transfer döneminin hareketlilik kazandığı sırada ayrılık haberleri de gündeme geliyor. José Mourinho tarafından dikkatle izlenen bir oyuncunun takımdan ayrılacağına dair haberler ortaya çıktı. Devre arası transfer döneminde Diego Carlos, Anderson Talisca ve Milan Skriniar’ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarıyla birlikte gitmesi gereken oyuncularla da yollarını ayırıyor. Bartuğ Elmaz Maribor’a, Lincoln Henrique ise Hull City’ye kiralık olarak gönderildi.

RENNE‘DEN ALEXANDER DJIKU İLGİSİ

Fenerbahçe’nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Fransa Ligue 1 takımından Rennes’in radarına girdi. Zor günler geçiren Rennes, ara transfer döneminde Djiku’yu kadrosuna katmak istiyor. Foot Mercato da bu konuda detaylı bilgiler sunuyor. Rennes, Brice Samba, Seko Fofana ve Kyogo Furuhashi gibi aktarımlar yaptıktan sonra Fenerbahçe’nin başarılı stoperinin de takımın savunmasını güçlendirebileceğine inanıyor.

DJIKU’NUN DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

DJIKU’nun daha önce Fransa’da Bastia, Caen ve Strasbourg formalarıyla gösterdiği performans, Rennes’in transfer isteğinin arkasındaki sebepler arasında yer alıyor. Ancak, Alexander Djiku’nun Fenerbahçe teknik direktörü José Mourinho için çok önemli bir oyuncu olduğu ve Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesinin olması nedeniyle transferin gerçekleşme olasılığının düşük olduğu belirtiliyor.