Mourinho’nun Hareketi Dünya Basınında Yankılandı

OLAYLI DERBİDE GALATASARAY YARI FİNALE YÜKSELDİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Maçın olaylı geçmesinin ardından, Jose Mourinho’nun Okan Buruk’un burnuna fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü. Bu durum sonrası Buruk yerde kaldı ve Mourinho, yaptığı eylem nedeniyle kırmızı kart gördü. Portekizli teknik adam bu nedenle basın toplantısına katılamadı. Mourinho’nun bu davranışı, dünya basınında geniş bir yankı buldu.

DÜNYA BASININDAN GÜNDEM OLDU

Dış basın, Mourinho’nun bu hareketini son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Relevo, “Derbi ateşli ve olaylıydı ama en kötüsü maç sonunda oldu. Mourinho, El Clasico’da Tito Vilanova’ya yaptığı hareketi hatırladı ve rakip teknik direktörün burnunu sıktı.” şeklinde ifade etti. Marca ise, “Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho arkadan gelerek Okan Buruk’un burnuna saldırdı. 2011 İspanya Süper Kupası’ndaki hareketini yeniden simüle etti.” şeklinde yorumladı.