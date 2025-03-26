Mourinho’nun “İllegal Veri” Tepkisi

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile Allan Saint-Maximin arasındaki gerginlik, taraftarları ekran başına kilitleyen bir drama sahnesi gibi yaşandı. Sezonun başında Al-Ahli’den kiralık kadroya katılan Fransız futbolcu, sosyal medyada Portekizli teknik adama meydan okudu. Mourinho ise buna “İllegal veri paylaşımı” diyerek sert bir yanıt verdi. Ancak işler değişti; Saint-Maximin özür diledi, hırsıyla geri döndü ve Bodrum FK karşılaşmasında kadroda yer almaya hazırlanıyor. İşte bu etkileyici hikayenin tüm detayları!

Mourinho’nun Sert Çıkışı: “Fit Değil, Antrenman Yapmıyor!”

Tüm bu olaylar, Saint-Maximin’in kadroya alınmamasına tepki gösterip sosyal medyada Mourinho’ya bir gönderme yapmasıyla başladı. Fransız futbolcu, fitlik konusundaki eleştirilere karşı antrenman verilerini ve vücut ağırlığını paylaşarak bir meydan okuma gerçekleştirdi. Ancak Mourinho, bu duruma sert bir yanıt verdi: “Son 3 ayda 4 gün üst üste antrenman yaptığı bir dönem olmadı. Beraber çalıştığı insanlar, illegal olarak verileri paylaştı. 10 Mart’taki Rangers maçından önceki taktiksel idmanda en çok ben koştum! Saint-Maximin’in bireysel çalışması verilerde öne çıkmasını sağladı ama bu bir manipülasyon. Fit değil, oynayacak durumda değil. İster karın kası yapsın, ister photoshop kullansın, istikrarlı çalışmadan olmaz!” Bu sözler, adeta tribünleri ayağa kaldıran bir teknik direktör açıklaması gibiydi!

Saint-Maximin’den Geri Adım: Özür ve Hırs

28 yaşındaki yıldız, hatasını fark etti ve özür dileyerek barış bayrağını açtı. Takımla antrenmanlara dönen Saint-Maximin, hırslı ve kararlı tutumuyla dikkat çekti. Taraftarlar, “Acaba Mourinho’nun sözleri mi ateşledi?” diye yorumlar yaparken, Fransız oyuncunun sahaya geri dönme kararlılığı büyük beğeni topladı. Bodrum FK ile oynanacak maçta kadroda yer alması bekleniyor.

Sezon Performansı: 3 Gol, 4 Asist

Saint-Maximin, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıktı. 3 gol ve 4 asistlik performans sergileyen futbolcu, istikrarsızlık ve sakatlıklar nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelmişti.