Mourinho, Oyun Kurmakta Zorlandıklarını Reddetti

BERABERLİKLE TAMAMLANAN MAÇ

Süper Lig’in 2. haftasında gerçekleşen Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması 0-0 beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe bu sonuçla lige 1 puanla başlamış oldu. Ayrıca, Talisca 90+4’te penaltı atışını kaçırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından bazı değerlendirmelerde bulundu. Yayıncı kuruluşun muhabirinin, “Fenerbahçe oyun kurmakta zorlandı” şeklindeki tespitine, Mourinho “Katılmıyorum.” şeklinde yanıt verdi. Portekizli teknik adam, “Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı.” açıklamasında bulundu.

RAKİBİN DİSİPLİNLİ SAVUNMASI

Mourinho, rakip takımın 5+3 şeklinde bloklandığını ve 3 stoperin temaslı oyunda ve havada başarılı olduğunu belirtti. Mourinho, “Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar.” dedi. Ayrıca, “İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu.” açıklamalarını yaptı.