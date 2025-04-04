Mourinho PFDK’ya Saldırı Nedeniyle Sevk Edildi

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ SONRASI PFDK SEVKLERİ AÇIKLANDI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası yaptığı inceleme neticesinde çok sayıda sevk kararı aldı. Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a yönelik “saldırı” iddiası nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği belirtildi.

SEVK EDİLEN İSİMLER VE GEREKÇELERİ

Fenerbahçe tarafında:

– Jose Mourinho: Saldırı

– Fred: Hakaret

– Mario Branco: Talimatlara aykırı hareket

– Mert Hakan Yandaş: Saldırı

– Sandro Zufic: Sportmenliğe aykırı hareket

– Salvatore Foti: Hakaret

Galatasaray tarafında:

– Barış Alper Yılmaz: Saldırı

– Kerem Demirbay: Saldırı

Kulüpler bazında:

– Galatasaray: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket

– Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket

BEKLENEN CEZALAR VE MADDELER

– **Madde 44 (Saldırı):**

– Jose Mourinho: 5-10 maç

– Barış Alper Yılmaz: 5-10 maç

– Mert Hakan Yandaş: 5-10 maç

– Kerem Demirbay: 5-10 maç

– **Madde 41 (Hakaret):**

– Fred: 3-7 maç

TFF’NİN AÇIKLAMALARI VE DİĞER KULÜPLER

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

– **Trabzonspor:** “Çirkin ve kötü tezahürat” ile “saha olayları” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

– **Beşiktaş:** Saha olayları ve Orhan Özalp’in futbolun itibarını zedeleyen açıklamaları nedeniyle sevk kararı alındı.

– **Göztepe:** “Çirkin ve kötü tezahürat” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

MOURINHO VE BURUK OLAYLARININ DETAYLARI

Derbi sonrası yaşanan tartışmalar özellikle Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a yönelik davranışlarıyla gündeme geldi. PFDK, bu olayı “saldırı” kapsamında değerlendirerek tedbirli sevk kararı verdi.

SPORTMENLİK DIŞI DAVRANIŞLAR VE KARTLAR

Fenerbahçe’nin 5 sarı ve 2 kırmızı kart, Galatasaray’ın ise 4 sarı ve 2 kırmızı kart görmesi, takım halinde sportmenlik dışı hareket olarak kayıtlara geçti. Her iki kulüp de bu gerekçeyle PFDK’ya sevk edildi.

BEŞİKTAŞ VE GÖZTEPE’YE YÖNELİK KARARLAR

Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası da disiplin soruşturması başlatıldı. Beşiktaş yöneticisi Orhan Özalp’in yaptığı açıklamalar nedeniyle hem kulüp hem de kendisi hakkında sevk kararı çıktı. Göztepe ise taraftar davranışları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.