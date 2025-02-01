Mourinho Seçimini Yaptı: Fenerbahçe’nin UEFA Kadrosu

FENERBAHÇE’YE TRANSFER KURALLARI DÜZENLEMESİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu’nda Belçika temsilcisi Anderlecht ile mücadele edecek. Ancak UEFA’nın belirlediği kurallar gereği takımlar, devre arasında yaptıkları transferlerden yalnızca 3 oyuncuyu Avrupa listesine dahil edebiliyor.

TEKNİK HEYETİN STRATEJİK SEÇİMLERİ

Takımın teknik heyeti, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Milan Skriniar ve Diego Carlos’un listeye eklenmesini uygun buldu. Ayrıca sol bekte alternatif sıkıntısını aşmak için Filip Kostic’in kadroya alınmasına karar verildi. Sezon başında UEFA listesine yazılmayan Kostic, Mourinho’nun yönlendirmesi doğrultusunda listeye dahil edildi. Bu durumun ardından kadroya yalnızca 2 oyuncu daha ekleme hakkı kaldı.

SAVUNMA HATTINDA GÜÇLENME HAREKETİ

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde yaptığı önemli hamlelerden biri olan Milan Skriniar ve Diego Carlos, UEFA listesine eklenerek takıma savunma açısından bir güç katacak. Mourinho’nun, Avrupa Ligi’nde etkili bir savunma yapısını oluşturmak için bu iki futbolcuyu tercih ettiği ifade ediliyor.

TAKIMIN KADRODA YER ALMAYAN İSMİ

Taraftarın en merak ettiği isimlerden biri olan Anderson Talisca ise UEFA kadrosunda yer almadı. Brezilyalı futbolcunun maç eksiği bulunması ve fiziksel olarak hazır olmaması sebebiyle kadroya dahil edilmediği bildirildi. Ayrıca Mourinho’nun, Talisca’yı Süper Lig’de kullanmayı planladığı, Avrupa Ligi’nde değerlendirmeyeceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE’NİN UEFA KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe’nin UEFA listesine eklediği 3 yeni isim şu şekilde:

✅ Filip Kostic

✅ Milan Skriniar

✅ Diego Carlos

❌ Anderson Talisca UEFA listesinde yer almadı.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde sergileyeceği performans büyük bir merak konusu haline geldi.