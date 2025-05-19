Mourinho: ‘Sorularınızın Seviyesi Aynı’ Dedi

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇ SONUCUNDA MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor’u konuk ederek 2-1’lik galibiyetle maçı tamamladı. Maç sonrası teknik direktör Jose Mourinho, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

ATMOSFER ÜZERİNE YORUMLAR

Mourinho, başlangıçta karşılaştığı coşku ve destekle bugünkü atmosferi kıyasladığında, “İlk günden beri sorularınızın seviyesi aynı! Stattaki atmosfer değişti, bunu normal karşılıyorum. Bir taraftar için bu tarz maçların motivasyonu olmaz. Çünkü sıralamadaki yeri değiştirmeyecek. Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim.” diyerek taraftar motivasyonuna dikkat çekti.

YÖNETİM SEÇİMİ HAKKINDA KONUŞTU

Fenerbahçe yönetiminin seçim kararı hakkında bir soru yöneltildiğinde ise Mourinho, “Sezonu en yüksek puanla bitirmek için çalıştık ve kazandık. Bunun dışındaki her şeyin dışında kaldım.” ifadeleriyle yanıt verdi.