Mourinho, Takımın Geri Kalmasını Yanıttı

SONUÇ EŞİTLİKLE TAMAMLANDI

Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçı 0-0 beraberlik ile sona erdi. Karşılaşmanın son anlarında Talisca’nın 90+4’te kullandığı penaltı kaçtı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, lige 1 puan ile başlangıç yaptı.

MOURINHO’DAN MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası birçok değerlendirmede bulundu. Yayıncı kuruluşun muhabirinin “Fenerbahçe oyun kurmakta zorlandı” yorumuna karşılık, Mourinho “Katılmıyorum.” şeklinde yanıt verdi. Portekizli teknik direktör, oyun kurulumunda zorlanmadıklarını vurguladı. “Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı,” diyen Mourinho, rakip takımın blok halinde dizildiğini belirtti.

RAKİBİMİZİN HAKKINI TESLİM ETMELİYİZ

Mourinho, rakibin 3 stoperinin temaslı oyunda ve havadaki etkili performansına dikkat çekti. “Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar,” dedi. İkinci bölgede bazı zorluklar yaşadıklarını da ekleyen Mourinho, “Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu,” ifadesini kullandı.