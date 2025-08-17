Mourinho, Takımın Yapamadığı Şeyi Açıkladı:

MAÇIN SONUCU VE BİLGİLER

Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi ve mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Maçın son anlarında Talisca’nın 90+4. dakikada kullandığı penaltı atışı ise başarılı olamadı. Böylelikle Fenerbahçe, ligdeki ilk maçında 1 puanla başladı.

MOURINHO’NUN DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından yapılan yorumlara yanıt verdi. Yayıncı kuruluşun muhabirinin “Fenerbahçe oyun kurmakta zorlandı” ifadelerine Mourinho “Katılmıyorum.” diye cevap verdi. Mourinho’nun açıklamalarında dikkat çeken noktalar arasında, “Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı” dedi.

RAKİBE ÖVGÜLER

Mourinho, rakip takım Göztepe’nin güçlü savunmasına da vurgu yaptı; “Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu.” ifadesiyle Göztepe’yi övdü.