Mourinho, Takımın Zorlandığını Açıkça Belirtti

MATCH RESULT AND PENALTY MISSED

Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle sonlandı. Fenerbahçe’nin Talisca’sı, karşılaşmanın son dakikasında, 90+4’te penaltı atışını kaçırdı. Bu sonuçla sarı lacivertliler lige 1 puanla başlangıç yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Yayıncı kuruluşta görevli muhabirin “Fenerbahçe oyun kurmakta zorlandı” görüşüne Mourinho “Katılmıyorum.” şeklinde cevap verdi. Portekizli teknik direktör, “Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Blok halinde 5+3 diziliyorlardı.” ifadesinde bulundu.

Mourinho, “3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar.” dedi. Ayrıca, “İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu.” şeklinde açıklamalarını tamamladı.