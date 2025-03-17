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Mourinho Ve Maximin Arasında Gerilim Sürüyor

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MOURINHO-MAXIMIN GERİLİMİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe’de Mourinho ile Maximin arasındaki gerginlik sürüyor. Mourinho tarafından kadroya dahil edilmeyen Maximin, gece yarısı yaptığı bir paylaşımla teknik direktörünün kilosunu eleştirdi ve bunun üzerine 2022 yılındaki ve Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu yayınlayarak, “Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez.” mesajını paylaşıyor.

MOURINHO’DAN SERT CEVAP

Yıldız oyuncunun bu mesajına Mourinho, Samsunspor maçı sonrası yanıt verdi. Portekizli teknik adam Maximin hakkında sert ifadeler kullandı. Mourinho, “Saint-Maximin sezon içinde çok şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. Hiç olmadı. O yüzden kendi çalıştığı insanlar illegal bir şekilde dataları sizlerle paylaştı, bence manipülasyona sebep olan datalardı.” değerlendirmesinde bulundu.

ANTRONMANLAR HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME

Mourinho, ayrıca, “10 Mart’ta Rangers maçı öncesi taktiksel antrenman yaptık. O antrenmanda en çok koşan bendim. Bütün oyunculardan daha çok mesafe sarf ettim. O antrenmanın amacı eğitim amaçlıydı.” diyerek, antrenmanların önemine de vurgu yapmış oldu.

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