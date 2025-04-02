mourinho-ya-galatasaray-dan-sert-tepki

GERGİN ANLAR

Karşılaşmanın sona ermesiyle saha kenarında gergin anlar yaşanıyor. Mourinho’nun, Okan Buruk ile tokalaşırken burnunu sıkması ve Buruk’un bu müdahale sonrasında yere düşmesi büyük yankı uyandırıyor. Olay, maçın 84. dakikasında Mert Hakan Yandaş, Salvatore Foti, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz’ın kırmızı kart gördüğü kavganın ardından tansiyonun düşmediği bir ortamda gerçekleşiyor.

SOSYAL MEDYA TEPKİSİ

Galatasaray Kulübü, maç sonrasında resmi sosyal medya hesabında Mourinho ve Buruk’un yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak sert bir mesaj yayımlıyor. Paylaşımda, “Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!” ifadeleri yer alıyor. Bu gönderi, taraftarlar arasında yoğun bir etkileşim alıyor ve derbi zaferinin yanı sıra Mourinho’ya bir gönderme olarak dikkat çekiyor.

MAÇIN ÖZETİ

Galatasaray, Osimhen’in 10 ve 27. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçiyor. Fenerbahçe’nin son bölümdeki çabası tek golle sınırlı kalıyor. Sarı-kırmızılılar 2-1’lik sonuçla Kadıköy’den galip ayrılarak yarı finale yükseliyor. Yarı finalde Galatasaray’ın rakibi Konyaspor oluyor.