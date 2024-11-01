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Spor

Mourinho’ya UEFA’dan Maç Cezası Verildi

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MAÇ SONRASI CEZA BELİRLENDİ

UEFA Avrupa Ligi’nde gerçekleşen ve 1-1 berabere sonuçlanan Fenerbahçe – Manchester United karşılaşmasında kırmızı kart gören Jose Mourinho’nun durumu netleşti. Portekizli teknik adama yönelik ceza, UEFA Disiplin Kurulu tarafından açıklandı.

MOURİNHOO, AZ ALKMAAR MAÇINDA YER ALAMAYACAK

Jose Mourinho, 7 Kasım’da deplasmanda yapılacak AZ Alkmaar maçında teknik direktör olarak kulübede yer alamayacak. Bu durum, takımının performansını etkilemesi açısından da kritik bir konu olarak değerlendiriliyor.

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