Mourinho’ya UEFA’dan Maç Cezası Verildi

MAÇ SONRASI CEZA BELİRLENDİ

UEFA Avrupa Ligi’nde gerçekleşen ve 1-1 berabere sonuçlanan Fenerbahçe – Manchester United karşılaşmasında kırmızı kart gören Jose Mourinho’nun durumu netleşti. Portekizli teknik adama yönelik ceza, UEFA Disiplin Kurulu tarafından açıklandı.

MOURİNHOO, AZ ALKMAAR MAÇINDA YER ALAMAYACAK

Jose Mourinho, 7 Kasım’da deplasmanda yapılacak AZ Alkmaar maçında teknik direktör olarak kulübede yer alamayacak. Bu durum, takımının performansını etkilemesi açısından da kritik bir konu olarak değerlendiriliyor.